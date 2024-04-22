الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في منزل مهجور بالفيوم

الحماية المدنية
الحماية المدنية

اندلع حريق في منزل مهجور، بحي دار رماد بدائرة مركز شرطة بندر الفيوم، وعلى الفور تم السيطرة على الحريق دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

نشوب حريق في منزل مهجور بالفيوم
تلقت غرفة العمليات بمحافظة الفيوم، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في منزل مهجور بحي دار رماد بالفيوم،  وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية والتي انتقلت إلى مكان الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

وانطلقت الجهات الأمنية لعمل التحريات الأولية وتبين أن الحريق نشب في منزل مهجور دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت جهات التحقيق للمعاينة ومعرفة السبب وراء الحريق مما أدى إلى اشتعال النيران في المنزل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

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