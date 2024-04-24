6 مصابين جراء سقوط سيارة أجرة فى ترعة بالفيوم

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق"، بترعة بطريق عزبة جرجاوي التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد بتلقيهم بلاغا من الأهالي بوقوع حادث سقوط سيارة أجرة صندوق بترعة على طريق عزبة جرجاوي، ووجود مصابين.



على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف والإنقاذ النهري، إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة أجرة" صندوق، بترعة أما كوبري جرجاوي، بمركز طامية، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في الترعة وتسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص بإصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.