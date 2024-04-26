الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسبب الإهمال.. مصرع طفل داخل حمام سباحة بمركز أطسا فى الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واقعة مأساوية شهدتها محافظة الفيوم، حينما لقى طفل، يُدعى " محمد قرني ربيع " 11 سة مصرعه متأثرا باصاباته، نتيجه التعرض للغرق في حمام سباحة داخل أحد الأندية بمركز أطسا بمحافظة الفيوم،  بسبب الإهمال، وعدم وجود مشرفي لحمام السباحة بالنادي، أثناء لهو الطفل، وتم نقل الطفل إلى  المستشفي، لتلقي العلاج اللازم، لكنه توفي في المستشفي بعد أربعة أيام من المعاناة.

 

تفاصيل مصرع طفل داخل حمام سباحة بإحدى نوادى مركز أطسا بالفيوم

 وقال سيد ربيع، عم الطفل، إن تعرض نجل شقيقه للغرق بحمام سباحة خاص بإحدى الأندية، بمركز أطسا نتيجه الإهمال واتهم إدارة النادي بالتسبب فى مصرع نجل شقيقه.


وأضاف عم الطفل، بأن "محمد" مكث داخل حمام السباحه مايقرب من 70 دقيقة، وبعدها تم نقله إلى المستشفى.

 

واختتم عم الطفل، قائلا: "المكان بمركز أطسا لا يسمح لأى شخص أن يدخل النادي إلا بعد  دفع تذكرة 20 جنيها للتنزه، ولكن لا يوجد تأمينات والغرض من ذلك هو جمع الاموال دون النظر فى تأمين الاطفال الادارة غرضها الاساسي جمع الاموال والتربح، دون النظر فى حياة الاطفال الابرياء، فضلًا عن عدم وجود  المدربين أو المنقذين الذين يقفون على حمام السباحة لإنقاذ الاطفال،  مضيفًاأن  حمام السباحة لا يسعى اكثر من 50 طفلا فى ذلك  الوقت كان يتواجد بداخله ما يقرب من 100طفلًا.


وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أطسا، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بغرق طفل داخل حمام سباحة احدي النوادي بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الطفل الي مستشفي الفيوم العام لسؤء حالته.


وبتوقيع أطباء مستشفى الفيوم العام الكشف الطبي على الطفل ؛ تبين إصابة الطفل ب استفكسا الغرق في المسبح، وبحاله حرجه  وجرى إخطار الجهات الأمنية بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وجارٍ العرض على جهات التحقيق، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحه مستشفي الفيوم العام.

 

تحرير محضر بالواقعة
وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الطفل لذويه لدفنه في مقابر اسرته بمركز اطسا بالفيوم.

بسبب الإهمال مصرع طفل داخل حمام سباحة مركز اطسا بالفيوم اللواء ثروت المحلاوي مأمور مركز شرطة اطسا

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