ذبح فى الرقبة و3 طعنات.. الغيرة تقتل ربة منزل على يد شقيقة ضرتها بالفيوم

حصلت " الدستور"، على صورة سيدة تدعى "مني ر - 45 سنة" ربة منزل، لقيت مصرعها على يد ضرتها بعد أن سددت لها عدة طعنات نافذة أودت بحياتها داخل منزلها بقرية أبوكساه التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

وتبين من تحريات المباحث أن المتهمة هي "و. ص - 45 سنة"، ونجح فريق من ضباط مباحث الفيوم في القبض عليها.

تفاصيل مقتل ربة منزل في الفيوم

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي بتلقيه بلاغا من نقطة أبوكساه بوقوع جريمة قتل لربة منزل، ذبحًا بالسكين وبها ثلاث طعنات متفرقة بجسدها داخل منزلها فى قرية أبوكساه دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبشواي برئاسة الرائد أنور المصري رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية مصرع "منى ر - 45 عاما"، ربة منزل ولديها 5 من الأبناء، مذبوحة من الرقبة ذبحًا كاملًا و3 طعنات متفرقة بجسدها من الرقبة.

تحريات المباحث تكشف لغز الجريمة

وتبين من التحريات والبحث ومتابعة خيط الجريمة التي أشرف عليها العميد حسن عبدالغفار، رئيس فرع بحث غرب بتكليف من اللواء حسام الدين أنور، مدير البحث الجنائي، بمعاينة الرائد أنور المصري، رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، لمحل الواقعة، حيث تابع آثار الدماء أثناء معاينة الجريمة والتي انتهت إلى منزل زوجة شقيق المجني عليها وأثناء مناقشتها تشكك في ارتكابها الجريمة بعد وجود آثار دماء بيديها وإصابة سكين في إحدى يديها، وعلى الفور تم القبض عليها.

وخلال المناقشة الأولية مع المتهمة بررت فعلتها بأن المجني عليها ضرة شقيقتها، التي لا تنجب وأنها دائمة الضرر لهم وتدمير حياتهم وتهديد استقرارها هي وشقيقاتها بأعمال السحر والشعوذة، الأمر الذي أثار حفيظتها وأشعل روح الانتقام داخلها بالتخلص منها ذبحًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة والتي صرحت بتسليم جثمان السيدة لذويها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرتها.