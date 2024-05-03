الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شاب إثر انقلاب دراجة نارية بالفيوم

مصرع شاب في حادث
مصرع شاب في حادث انقلاب _ أرشيفية

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر انقلاب دراجة نارية "موتسيكل"، أعلى الطريق الدائري باتجاه قريه ابو جنشوا بدائرة قسم شرطة ابشواي  بمحافظة الفيوم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل وفاة شاب في حادث بالفيوم
 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواي بالفيوم، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانقلاب دراجة بخارية بطريق الربع الدائري بدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع شاب، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها، رئيس مباحث مركز شرطة ابشواي، أنّ حادث انقلاب دراجة بخارية أسفر عن مصرع شخص يدعي " الروبي حداد عبد الرحمن " 22 سنة، الذي أصيب بنزيف في المخ وتوفى داخل سيارة الإسعاف، قبل وصوله إلى المستشفى، وجرى إيداع جثته بمشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنها في مقابر أسرته في الفيوم.

مصرع شاب حادث انقلاب دراجة نارية حادث انقلاب دراجة الفيوم قسم شرطة إبشواي

مواد متعلقة

محافظ الفيوم: بحيرة قارون تشهد تحسنًا يؤهلها لإطلاق زريعة الأسماك

الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ 40 مشروعًا جديدًا بالقطاع الخدمي والزراعي بالفيوم

ذبح فى الرقبة و3 طعنات.. الغيرة تقتل ربة منزل على يد شقيقة ضرتها بالفيوم

بسبب الإهمال.. مصرع طفل داخل حمام سباحة بمركز أطسا فى الفيوم

15 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص بالفيوم

مصرع شاب إثر إصابته بحالة تسمم في الفيوم

وداع محارب السرطان.. حكاية "مروان" تنتهى بالموت

المجلس التنفيذى بالفيوم يوافق على تخصيص أراض لإنشاء مشروعات مختلفة

الأكثر قراءة

الدفعة الثانية من «صفقة رأس الحكمة» تكتب السطر الأخير فى الأزمة الاقتصادية

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

انخفاض الأسماك في بورسعيد وكرتونة البيض تصل لـ 110 جنيهات

الجماهير هاجمت الفريق.. 21 غرزة للاعب زفتى فى نهائى الدورة الرمضانية

رومانسية ورقص ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى