مصرع شاب إثر انقلاب دراجة نارية بالفيوم

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر انقلاب دراجة نارية "موتسيكل"، أعلى الطريق الدائري باتجاه قريه ابو جنشوا بدائرة قسم شرطة ابشواي بمحافظة الفيوم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل وفاة شاب في حادث بالفيوم



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواي بالفيوم، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانقلاب دراجة بخارية بطريق الربع الدائري بدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع شاب، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها، رئيس مباحث مركز شرطة ابشواي، أنّ حادث انقلاب دراجة بخارية أسفر عن مصرع شخص يدعي " الروبي حداد عبد الرحمن " 22 سنة، الذي أصيب بنزيف في المخ وتوفى داخل سيارة الإسعاف، قبل وصوله إلى المستشفى، وجرى إيداع جثته بمشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنها في مقابر أسرته في الفيوم.