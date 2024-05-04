تأييد حكم الإعدام لقاتل "الإيطالي" في الفيوم

أيدت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل،حكم الإعدام على المتهم بقتل المجني عليه أنور النمر وشهرته "الإيطالي"، بعد وصول تقرير الرأي الشرعي من مفتي الديار المصرية، في التهمة المنسوبة إليه، بإطلاق النار على رأس المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته في أثناء تواجدهم داخل سيارة.

تأييد حكم الإعدام لقاتل الإيطالي بالفيوم

وكانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق المتهم “إبراهيم ع. ف” في جلستها السابقة بتاريخ 1 إبريل لمفتي الديار المصرية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الثاني والعشرين من شهر أبريل للعام الماضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغًا بمقتل شخص فى العقد السادس من العمر، على يد أخر، بقرية تطون دائرة المركز، حيث أطلق على رأسه طلقة من سلاح ناري كان بحوزته فانهى حياته في الحال، وألقى بجسده خارج السيارة زفر هاربًا.

وانتقلت وقتها قوات الأمن إلى مسرح الجريمة، وتبين مقتل 'أنور نمر يونس سلومة'، 65 سنة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس.

وكشفت التحريات الأولية، وشهادة شهود العيان، أن الجانى يدعى "إبراهيم.ع.ف'" 47 سنة، حاصل على ليسانس تربية نوعية، يتعاطى المواد المخدرة، حيث أفاد شهود العيان أن المجني عليه كان يجلس على إحدى المقاهي بالقرية، وحينها أتى الجاني وطلب منه الذهاب معه للسيارة لرغبته فى الحديث معه، وتحركا معًا لمسافة نحو 50 مترًا، وفوجئوا بصوت طلق نارى تبعه إلقاء الجثة من السيارة وفرار المتهم بالسيارة هاربًا.