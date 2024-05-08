الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غدا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالفيوم

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تنطلق بمحافظة الفيوم، غدا الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2023م لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الرابع إلى السادس الابتدائي، والمرحلة الإعدادية بالصفيت الأول والثاني الإعدادي، وصفوف النقل بالتعليم الثانوي العام والفني، إضافة إلى الصفوف من الرابع إلى السادس الإبتدائى بمدارس التعليم المجتمعى.

وأكدت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأن مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم بجميع المراحل التعليمية جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023م.

كما أكدت مدير المديرية على أنه تمت الاستعدادات النهائية بمدارس محافظة الفيوم لعقد الامتحانات،حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع كافة الأطراف المعنية بأعمال الامتحانات، للتأكيد على ضرورة الإلتزام بالقواعد العامة المنظمة لسير الامتحانات، وتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة لهم، لتأدية الامتحانات فى سهولة ويسر.

وانتهي من تدريس جميع المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية، وكذلك المراجعات النهائية حسب الخريطة الزمنية، كما تم إعلان جدول الامتحانات.

وبشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، تم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل موعد جدول المواد الأساسية، كما تعقد جميع الامتحانات تحت إشراف التوجية الفني بالإدارة حسب مواصفات الورقة الامتحانية لما مادة بالتنسيق مع التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الثانوية العامة، كما تتم الامتحانات إلكترونيا للطلبة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم جاهزة إلكترونيا وسوف يكون الامتحان الإلكتروني 85% اختيار من متعدد على التابلت، بالإضافة إلى الأسئلة المثالية بنسبة 15% ورقيًا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان، أما بالنسبة للمدارس غير المجهزة إلكترونيا والكلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وطلاب المنازل، يتم أدائهم للإمتحان ورقيًا.

كما تم التنسيق مع قطاع الكهرباء والوحدات المحلية بشأن التأكيد على عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات.

كما أشارت دكتور أماني قرني، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف أخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية ورصد أية شكاوى أو مشكلات قد ترد من الطلاب أو أولياء أمورهم.

أما امتحانات طلاب الدمج سوف تتم ورقيًا وفي نفس مواعيد أقرانهم ووفقا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية الخاصة بكل إعاقة.

جدير بالذكر، أنه ستبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 13 مايو وتنتهي يوم 22 مايو 2024، وسوف تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية السبت الموافق 18 مايو، وتنتهى الخميس 23 مايو المقبل.

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