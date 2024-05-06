استقبلت مستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم، جثة مواطن أربعيني، كان قد لقي مصرعه بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق.

مصرع أربعيني صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغا بوقوع حادث بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود جثة لمواطن.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن سيارة صدمت مواطن أثناء عبوره الطريق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قد أيدت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، حكم الإعدام على المتهم بقتل المجني عليه أنور النمر وشهرته "الإيطالي"، بعد وصول تقرير الرأي الشرعي من مفتي الديار المصرية، في التهمة المنسوبة إليه، بإطلاق النار على رأس المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته في أثناء تواجدهما داخل سيارة.