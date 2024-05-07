الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بتعليم أبشواي في الفيوم (صور)

محاضرات مجانية لطلاب
محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بتعليم أبشوا

نظمت إدارة أبشواي التعليمية بمحافظة الفيوم محاضرات مجانية لطلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى الإدارة.

تشمل المحاضرات المجانية مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة في جميع المواد الدراسية، بمشاركة نخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين بإدارة أبشواي التعليمية، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وحضور الدكتور حسين العشيري مدير عام إدارة أبشواي التعليمية، والدكتور أحمد رياض سيف النصر وكيل الإدارة.

وسيتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بشكل مجاني لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين في قاعة المحاضرات المجانية.

 

بالصور.. محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بتعليم أبشواي بالفيوم


وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير للمعلمين المشاركين في تقديم المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمجان، وفريق العمل المشرف على المحاضرات ونقابة معلمي أبشواي ومديري المراحل وموجهي المواد الأساسية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة والمتميزة في تقديم خدمة تعليمية لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية على مستوى إدارة أبشواي التعليمية.

محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بتعليم أبشوا
محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بتعليم أبشوا
محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بتعليم أبشوا
محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بتعليم أبشوا
محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية تعليم أبشواي بالفيوم إدارة أبشواي التعليمية الفيوم

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