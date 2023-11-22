صدمة وبكاء.. نجوم الفن يودعون شقيق شريف رمزى (صور)

أقيمت، قبل قليل، جنازة صلاح محمد حسن رمزى، شقيق الفنان شريف رمزي، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وتم تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بصلاح سالم.

شريف رمزى يدخل فى نوبة بكاء أثناء جنازة شقيقه صلاح

وشهدت جنازة صلاح رمزي انهيار أسرته بالكامل، وبالأخص شقيقه الفنان شريف رمزي، الذي يعاني من صدمة كبيرة، ودخل في نوبة بكاء شديدة، وحرص أصدقاؤه على مواساته ومساندته خلال الجنازة، وأبرزهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي رامي رضوان، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنان هشام ماجد، والمخرج محمد شاكر خضير، والمنتج كريم السبكي، ومحمد أحمد السبكي.

نجوم الفن ينعون صلاح رمزى شقيق شريف رمزى

وسادت حالة من الحزن فور إعلان شريف رمزى عن رحيل شقيقه صلاح رمزى، وسط صدمة كبيرة لزملائه سواء داخل أو خارج الوسط الفني، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي صلاح رمزى، منهم المخرج ماندو العدل، الذى نشر صورة للراحل صلاح رمزي، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها قائلًا: "صلاح رمزي ابن المنتج والموزع الراحل الكبير محمد حسن رمزي في ذمة الله، ادعوله، كان طيب وجميل جدًا الله يرحمه".

وكان قد أعلن خبر وفاة صلاح رمزى، شقيق الفنان شريف رمزى، من خلال تدوينة كتبها عبر حسابه في "إنستجرام": "البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

تفاصيل مرض صلاح رمزى

صلاح محمد حسن رمزى كان يعانى من مرض الالتهاب السحائى، وانقطع عنه الأكسجين لفترة ودخل فى غيبوبة، وكان يمكث فى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، حتى وافته المنية صباح اليوم.

وكان قد تحدث الفنان شريف رمزى فى يناير الماضي عن حالة شقيقه الصحية، قائلًا: "احتفلت بعيد ميلاد حبيب قلبي وأخويا الصغير صلاح، ودي السنة الوحيدة من يوم ما اتولد اللي مش عارف أكلمه أعيد عليه فيها وأقوله كل سنة وإنت طيب، لأنه للأسف ما زال في الغيبوبة اللي دخلها من ٦ شهور"، مضيفًا: "للأسف حالته تتحسن ببطء، يا رب الكابوس ده يخلص ومؤثر بشكل كبير علينا جميعًا.. وربنا ما يورى حد اللى إحنا فيه وربنا كبير جدًا".