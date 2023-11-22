وفاة شقيق شريف رمزى

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، صلاح محمد حسن رمزى شقيق الفنان شريف رمزي، بعد صراع مع المرض، دام أكثر من عامين.

شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه صلاح رمزى

وأعلن خبر الوفاة الفنان شريف رمزى، من خلال تدوينة كتبها عبر حسابه في "إنستجرام": "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

موعد ومكان تشييع جنازة شقيق شريف رمزى

وقررت أسرة صلاح رمزى تشييع جثمانه ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

تفاصيل مرض صلاح محمد حسن رمزى

جدير بالذكر أن صلاح محمد حسن رمزى كان يعانى من مرض الالتهاب السحائى، وانقطع عنه الأكسجين لفترة ودخل فى غيبوبة، ومن حينها كان يمكث فى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، حتى وافته المنية صباح اليوم.

وكان قد تحدث الفنان شريف رمزى فى يناير الماضي عن حالة شقيقه الصحية قائلًا: "احتفلت بعيد ميلاد حبيب قلبي وأخويا الصغير صلاح، ودي السنة الوحيدة من يوم ما اتولد اللي مش عارف أكلمه أعيد عليه فيها وأقوله كل سنة وإنت طيب، لأنه للأسف مازال في الغيبوبة اللي دخلها من ٦ شهور"، مضيفًا: "للأسف حالته تتحسن ببطء، يارب الكابوس ده يخلص ومؤثر بشكل كبير علينا جميعًا.. وربنا ما يورى حد اللى إحنا فيه وربنا كبير جدًا".