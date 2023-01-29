الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تحسن ببطء.. الفنان شريف رمزى يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه

الفنان شريف رمزي
الفنان شريف رمزي

علق الفنان شريف رمزي على احتفاله بعيد ميلاد شقيقه رغم معاناته من الغيبوبة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد،:" إحنا في مشكلة بقاله 6 شهور منذ شهر 7 الماضي، بسبب دخول صلاح أخويا في الوعكة الصحية، وهو جسمانياً بيتعافي، بس لسه في غيبوبة".

وتابع"احتفلت بعيد ميلاد حبيبي قلبي وأخويا الصغير صلاح، ودي السنة الوحيدة من يوم ما اتولد اللي مش عارف أكلمه أعيد عليه فيها وأقوله كل سنة وإنت طيب، لأنه للأسف مازال في الغيبوبة اللي دخلها من ٦ شهور".

وأوضح شريف رمزي، أن حالة شقيقه الصحية تتحسن ولكن ببطء، متابعاً:" يارب الكابوس ده يخلص ومؤثر بشكل كبير علينا جميعا.. وربنا ما يورى اللى حد اللى احنا فيه وربنا كبير جدا.. أحتفل بعيد ميلاد شقيقة رقم معاناته مع الغيبوبة".

وأكمل:"شقيقى جاله مرض الالتهاب السحائى، وقبلها كان قعد يشكتى من رقبته وعملنا علاج طبيعى، وعملنا تحاليل كل ارقام التحاليل عالية جدا والدكاترة قالوا عنده حاجة فى المخ وعلى اساسة تلقى 14 يوم علاج واليوم الـ15 انقطع عنه الاكسجين لمدة 15 يوم وراح فى غيبوبة، وهناك تحسن بس بسيط والغيبوبة بتاعة ربنا وملهاش مدة".

وأردف "بطالب الناس تدعى له والدعاء بيغير القدر، والحاجة الوحيدة اللى ايدينا الدعاء". 

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