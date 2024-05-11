السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دنيا وائل عن مسلسل "دواعي سفر": فاضل 4 أيام وتشوفوا شخصية داليا

دنيا وائل
دنيا وائل

حرصت الفنانة الشابة دنيا وائل على الترويج لشخصيتها التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل “دواعي سفر” والذي تشارك في بطولته بجانب الفنان أمير عيد، ويعرض حصريًا على واتش إت.

ونشرت منصة واتش إت الإلكترونية، مقطع فيديو للفنانة الشابة التي شوقت جمهورها بشخصيتها في المسلسل قائلة: “فاضل 4 أيام وتشوفوا شخصية داليا في مسلسل دواعي سفر”.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض يوم 15 مايو ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمي، آدم الألفي، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهي التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعي السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأيه، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

والمسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة، وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

منصة watch it محمد ناير مسلسل ريفو مسلسل دواعي السفر أمير عيد كامل الباشا دنيا وائل

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