الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ثلاثة عروض لفيلم الإثارة الأشباح للمخرج جوناثان ميليت في أسبوع لفيلم كان السينمائي

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

يعرض فيلم “الأشباح” للمخرج جوناثان ميليت ضمن الدورة السابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي المقامة في الفترة من 14 إلى 25 مايو، وسيحصل على ستة عروض خلال فترة المهرجان.

 

و سيتم العرض الرسمي الأول للفيلم يوم الأربعاء 15 مايو الساعة 7:45 مساءً تحت مظلة الافتتاح أسبوعيًا في قاعة سينما فضاء ميرامار.

 

فترات العرض:

●     يوم الأربعاء 15 مايو الساعة 8:30 صباحًا منطقة سينما ميرامار

●     يوم الأربعاء 15 مايو الساعة 2:15 ظهرًا سينما فضاء ميرامار

●      يوم الخميس 16 مايو الساعة 9 صباحًا لا ليكورن

●      يوم الخميس 16 مايو في تمام الساعة 7 مساءً بساعة لو رايمو

●      يوم الجمعة 24 مايو الساعة 2 ظهرًا بستوديو 13

 

 

فيلم مطاردة الأشباح هو فيلم مستوحى من أحداث حقيقية، حيث يصطدم الماضي بالحاضر ومستكشفو قضايا العدالة والخلاص. تدور أحداثه حول حميد المنضم إلى منظمة سرية تلاحق المزارعين بالنظام السوري لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. أخذه مهمته إلى فرنسا، حيث اتبع جلاده الذي لم ير وجهه منه ومواجهته.

 

الفيلم إنتاج فرنسي، من إخراج جوناثان ميليت ويشاركه من تأليف فلورنس روشات وبطولة الممثل التونسي آدم بيسا، الذي حصل على جائزة أفضل ممثل في المسابقة، نظرة ما في مهرجان كان السينمائي عن فيلم حرقة والممثل الفلسطيني توفيق برهوم ويا جوليا فرانز ريختر، ومدير تصوير أوليفيه بونجينج ولحان وحجيج.

 

قام جوناثان ميليت مصور ومخرج فرنسي بإخراج عدة أفلام قصيرة ووثائقية منها فيلم بلطفا سوف نسير الذي رُشح لجائزة سيزار لعام 2018، وأعد نجاح الأشباح هو أول فيلم روائي طويل حصل عليه بجائزة منظمة فيزو لأفضل سيناريو فيلم روائي بمهرجان أنجرس الأوروبي للفيلم الأول.


مع اقتراب الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي والتي ستقام في الفترة من 14 إلى 25 مايو، فإن الفيلم الروائي الفرنسي السوري جوناثان ميليت "GHOST TRAIL " هو الفيلم الافتتاحي لأسبوع النقاد الثالث والستين، والذي من المقرر أن يقام. من 15 إلى 23 مايو - سيتم عقد ثلاثة عروض مختلفة في المهرجان الفرنسي.

 

يُعرض الفيلم ثلاث مرات يوم الأربعاء 15 مايو الساعة 8:30 صباحًا، يليه عرض آخر الساعة 2:15 ظهرًا، ثم يُقام العرض الرسمي الأول للفيلم الساعة 7:45 مساءً ضمن افتتاح أسبوع النقاد. احتفال. ستقام جميع عروض GHOST TRAIL في Espace Miramar.

 

ومن المقرر بعد ذلك أن يتم عرضه مرتين يوم الخميس 16 مايو - الأولى في الساعة 9 صباحًا في La Licorne والثانية في الساعة 7 مساءً في Le Raimu - وفي الساعة 2 ظهرًا يوم الجمعة 24 مايو في STUDIO 13.

في فيلم مطاردة مثير مستوحى من أحداث حقيقية، يتصادم الماضي والحاضر، ويستكشفان موضوعات العدالة والفداء.

 

استنادًا إلى القصة الحقيقية لمجموعة سرية تطارد قادة النظام الهاربين، يبدأ الفيلم في سوريا ويتتبع حميد الذي ينضم إلى مجموعة سرية تتعقب قادة النظام السوري الهاربين. تأخذه مهمته إلى فرنسا، لملاحقة جلاده السابق في مواجهة مصيرية.

 

الفيلم إنتاج مشترك بين فرنسا وسوريا، من بطولة النجم الفرنسي التونسي آدم بيسا، المعروف بفيلمي EXTRACTION وEXTRACTION 2 من إنتاج Netflix، والحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان بنظرة ما عن فيلم HARKA، بالإضافة إلى توفيق برهوم، وجوليا فرانز. ريختر.

 

تم إخراج فيلم GHOST TRAIL وشارك في كتابته ميليت إلى جانب فلورنس روشات بعدسة أوليفييه بونجينج، وحرره لوران سينشال، وإنتاج بولين سيجلاند وفيليب لوجي. وفيما يتعلق بالشركات الكبرى المشاركة، فقد تم إنتاج الفيلم بواسطة Films Grand Huit وNikofilms وHélicotronc، في حين تتولى MK2 المبيعات العالمية للفيلم وتتولى MAD Solutions مبيعاته في العالم العربي.

 

تم الترحيب به باعتباره "فيلمًا حسيًا مثيرًا حيث تتركنا دقة الممثل الفرنسي التونسي آدم بيسا في حبس الأنفاس" من قبل المديرة الفنية لأسبوع النقاد آفا كاهين، وقد تم دعم GHOST TRAIL من قبل العديد من المنح والمنظمات مثل Canal+ Ciné+ & Arte، Eurométropole de Strasbourg وEurimages، والمعاهدة الفرنسية الألمانية المصغرة، وصندوق صور التنوع، وCofinova 20، وCinémag 18، وIndéfilms 12، وCinéaxe 5، وBeTV، وصندوق برلين الإقليمي.

 

ولد جوناثان ميليت في باريس. بعد دراسة الفلسفة، أمضى سنوات عديدة في تصوير البلدان البعيدة أو التي يتعذر الوصول إليها من أجل قواعد بيانات الصور. وحده بكاميرته عبر وصوّر حوالي خمسين دولة (إيران، السودان، باكستان، كل أمريكا الجنوبية، الشرق الأوسط، وطول أفريقيا وعرضها).

بعد تشجيعه على الذهاب إلى المناطق النائية، تعلم ميليت التقاط الوجوه والمساحات، في محاولة لنسخ الأجواء في بضع لقطات.

 

بعد هذه التجربة، أخرج ثلاثة أفلام قصيرة، هي: صحراء الحب القديمة (2012)، وأنت تدور في دوائر في الليل وتفترسك النار (2015)، وسنمشي دائمًا (2016) والذي ترشح لجائزة الأوسكار لعام 2018. جائزة سيزار – وفيلم متوسط ​​الطول، LA VEILLEE (2017). تم اختيار هذه الأفلام في العديد من المهرجانات مثل كليرمون فيران، بانتين، وبريست.

 

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