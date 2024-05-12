الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تلبية لرغبات جمهوره.. عزيز مرقة يطلق نسخة جديدة من "أحلى واحدة" (فيديو)

النجم عزيز مرقة
النجم عزيز مرقة

قام النجم عزيز مرقة بغناء أغنية "أحلى واحدة" النسخة الجديدة كمفاجأة، الخميس الماضي في حفل زفاف صديقته مقدمة البرامج لينا طهطاوي والبلوجر محمد فرج، وسط هتاف وغناء ورقص العروسين.

 

وتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعزيز وهو يغني "أحلى واحدة" النسخة الجديدة فقرر مرقة طرح الأغنية مرة أخرى بتوزيع وشكل جديد، وذلك تلبية لمطالب جمهوره ومتابعيه. 


أغنية "أحلى واحدة" من كلمات منة القيعى وألحان عزيز مرقة، والأغنية من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر وقد تم طرحها من قبل في أواخر عام 2021 بمشاركة فريق "ديسكو مصر".


يذكر أن الشائعات ربطت بين عزيز مرقة ولينا الطهطاوي بعد ظهورهما سويا في برنامج  Blind Date، ونشر العديد من الصور لهما. ورد "مرقة" وقتها على هذه الشائعات، قائلا: "أنا ببقى مستغرب أوي الناس اللي على السوشيال ميديا ازاي بيبقوا حاسين أنهم فاهمين القصة كلها، من حاجتين شافوها على السوشيال ميديا". وارتبط الجمهور بحاله الصداقة بين عزيز ولينا من بعد البرنامج وظهورهم المتكرر.


ومن المعروف ان لينة شاركت عزيز عقب ذلك في فيديو كليب أغنية "مجننانى" كلمات محمد شافعي وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر ماهر الملاخ، ومن إخراج إسلام هشام، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

عزيز مرقة أحلى واحدة النجم عزيز مرقة منة القيعي ديسكو مصر

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