الأردني عزيز مرقة: كنت أحلم بالغناء في مهرجان القلعة للموسيقي

علق المطرب الأردني عزيز مرقة، على فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ31.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت،:" كنت أحلم بالغناء في مهرجان القلعة.. وتعود أصولي لصلاح الدين الأيوبي".

وأضاف أن مهرجان القلعة له روح استثنائية، مشيراً إلى حلمه بالغناء في مهرجان القلعة لأن المكان له رصيد ودلالات لأنه تاريخي.

وأشار إلى أنه لديه نشاط منذ سنتين في مصر، مؤكداً أن مصر لا تخيب أمال أي فنان عربي، متابعاً:" بلاقي وسط المصريين تشجيع وبيكون مستغرب وسعيد من تفاعل المصريين مع الأغاني الأردنية.