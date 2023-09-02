سعيد الأرتيست: أنا أقدم عازف شارك بمهرجان القلعة بـ28 سنة

علق الفنان والعازف سعيد الأرتيست، علي فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ31.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "أنا أقدم عازف شارك بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بقالي 28 سنة، وأقدم فنان كمان".

وأضاف أن هناك تطور يشهده مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء مع كل عام، موضحًا أن حفلات المهرجان تشمل جميع الأذواق للجمهور.

وأشار إلى طرح أسعار تذاكر بسيطة لجذب الجمهور، لافتاً إلى أنه سيقدم فقرات جديدة تسعد الجمهور في حفل اليوم.