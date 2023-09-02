السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز: أنتظر مهرجان القلعة من العام للعام

عازفة الماريمبا نسمة
عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز

كشفت عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، تفاصيل استعدادها لحفلها بمهرجان القلعة، قائلة: "إن مهرجان القلعة بالنسبة لي يمثل العيد، لأنه يمثّل بدايتي، وكانت أول مرة أعزف في حياتي كانت على خشبة مسارح مهرجان القلعة". 

وأضافت نسمة عبدالعزيز، خلال لقائها على هامش فعاليات مهرجان القلعة، على قناة “الحياة”، “أن أول حفلة لي كانت مع أوركسترا الاحتفالي في مهرجان القلعة، وكنت أعزف مثلث، وكنت وقتها قد ذهبت لشراء ملابس جديدة لأجل أن أعزف دقيقة وربع، وكنت وقتها في الصف الثاني الثانوي”. 

وتابعت: “أحب مهرجان القلعة جدًا وأحضر له بشكل كبير، وأنتظره من العام للعام، ودائمًا أحاول تقديم مزيكا جديدة ومختلفة، تجمع بين الشرقي والغربي”.

وأشارت إلى أنها ستقدم خلال حفلها اليوم، عزفا خاصا بأم كلثوم لكنها ستقدمها بشكل جديد ومختلف.

عازفة ماريمبا نسمة عبدالعزيز حفل مهرجان القلعة

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