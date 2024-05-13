الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"بنجيب القرش".. تفاصيل وموعد طرح ديو مصطفى حجاج وحاتم عمور (صور)

بنحب القرش
بنحب القرش

أعلن المطرب مصطفى حجاج عن تسجيله “ديو” جديد مع المغربي حاتم عمور بعنوان “بنجيب القرش” والمقرر طرحه عبر “يوتيوب” والمنصات الإلكترونية خلال أيام.

وأعلن صناع الأغنية عن طرحها يوم الاربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء، وتم تصوير الكليب بقيادة المخرج حسام الحسيني.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج، هو فيديو كليب أغنيته الجديدة قلبي معاك في ديسمبر الماضي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنية قلبي معاك من إخراج وإنتاج هاني محروس، في أولى تجاربه في عالم إخراج الكليبات، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي، مهندس ديكور كامبا، مدير تصوير إسلام هشام، مخرج منفذ فتحي السيد.

IMG-20240513-WA0029
IMG-20240513-WA0029
IMG-20240513-WA0028
IMG-20240513-WA0028
IMG-20240513-WA0027
IMG-20240513-WA0027
IMG-20240513-WA0031
IMG-20240513-WA0031
IMG-20240513-WA0030
IMG-20240513-WA0030
IMG-20240513-WA0033
IMG-20240513-WA0033
IMG-20240513-WA0032
IMG-20240513-WA0032
المطرب الشعبي مصطفى حجاج مصطفى حجاج نجيب القرش حسام الحسيني صاحبة السعادة

مواد متعلقة

"سن الغزال".. انطلاق العرض العالمى الأول للفيلم الفلسطينى القصير بمهرجان كان

غدًا.. انطلاق العرض العالمى الأول لفيلم "وراء الشمس" بمهرجان كان السينمائى الدولى

أحمد آدم وبيومى فؤاد يتنافسان على قلب غادة عبدالرازق ببرومو "تانى تانى"

الزعيم ونيللي الأبرز.. نجوم لمعت أسماؤهم رغم ابتعادهم عن الأضواء

"صحتنا بالدنيا".. برنامج طبي توعوي جديد عبر الراديو 9090

لطفى لبيب لـ"الدستور": أنا بخير وزهقت من شائعات إصابتى بالشلل

تلبية لرغبات جمهوره.. عزيز مرقة يطلق نسخة جديدة من "أحلى واحدة" (فيديو)

ثلاثة عروض لفيلم الإثارة الأشباح للمخرج جوناثان ميليت في أسبوع لفيلم كان السينمائي

الأكثر قراءة

حسام حسن يتحدث عن عودة الشناوى وحقيقة خلافه مع لاعبى الزمالك وعمر كمال

أشرف زكي يكشف حقيقة الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

شيرين عبدالوهاب تدخل نزاعًا جديدًا.. ومصير مجهول لموعد طرح أعمالها

إدمان وسرقة.. كيف تواجه الدولة تطبيقات المراهنات والقمار الإلكترونى؟ خبراء يجيبون لـ"الدستور"

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

"قعدة مزاج انتهت بكارثة".. التفاصيل الكاملة لجريمة أبوالنمرس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟