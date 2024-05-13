"بنجيب القرش".. تفاصيل وموعد طرح ديو مصطفى حجاج وحاتم عمور (صور)

أعلن المطرب مصطفى حجاج عن تسجيله “ديو” جديد مع المغربي حاتم عمور بعنوان “بنجيب القرش” والمقرر طرحه عبر “يوتيوب” والمنصات الإلكترونية خلال أيام.

وأعلن صناع الأغنية عن طرحها يوم الاربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء، وتم تصوير الكليب بقيادة المخرج حسام الحسيني.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج، هو فيديو كليب أغنيته الجديدة قلبي معاك في ديسمبر الماضي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنية قلبي معاك من إخراج وإنتاج هاني محروس، في أولى تجاربه في عالم إخراج الكليبات، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي، مهندس ديكور كامبا، مدير تصوير إسلام هشام، مخرج منفذ فتحي السيد.

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