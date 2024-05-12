أحمد آدم وبيومى فؤاد يتنافسان على قلب غادة عبدالرازق ببرومو "تانى تانى"

طرحت النجمة غادة عبدالرازق البرومو التشويقي لفيلمها الجديد “تاني تاني” والذي تخوض بطولته بمشاركة الفنانين أحمد آدم وبيومي فؤاد، والمقرر عرضه بجميع دور العرض السينمائية يوم 22 مايو المقبل.

وظهر خلال البرومو الرسمي للعمل الذي سيطرت عليه حالة من الكوميديا والرومانسية اللايت، الفنانان أحمد آدم وبيومي فؤاد وهما يتنافسان على الوصول لقلب “هدى” غادة عبدالرازق، ويبدو أنهم جميعًا كانوا على علاقة صداقة قوية بالماضي، واجتمعوا بالصدفة.

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يشارك في بطولة فيلم “تاني تاني” أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين، وإخراج شريف إسماعيل.



فيلم "تانى تانى" آخر أعمال السيناريست الراحل محمد نبوى ويعرض بعد عامين ونصف العام من وفاته، حيث رحل محمد نبوى عن عالمنا في شهر إبريل من عام 2021، ويعد فيلم "تانى تانى" ثالث تعاون بين محمد نبوى وأحمد آدم بعدما قدما معًا فيلمى "القرموطى على خط النار"، و"صابر وراضى".

بدأ محمد نبوى عمله كسيناريست عام 2002، وكان أول أفلامه "عوكل" للنجم محمد سعد عام 2004، وبعدها قدم فيلم "شيكامارا" للنجمة مى عزالدين عام 2007، ثم "أسد وأربع قطط" للنجم هانى رمزى عام 2007، و"شبه منحرف" للنجم رامز جلال والنجمة زينة عام 2008، وعاد ليتعاون مع مى عزالدين فى فيلم "حبيبى نائما" عام 2008.

واستمر محمد نبوى فى كتابة الأفلام الكوميدية وقدم فيلم "المش مهندس حسن" بطولة محمد رجب عام 2008، وبعده "سامى أكسيد الكربون" بطولة هانى رمزى عام 2011، و"توم وجيمى" مع هانى رمزى أيضًا عام 2013، و"تتح" للنجم محمد سعد 2013، ومسلسل "فيفا أطاطا" مع محمد سعد أيضًا عام 2014،

وقدم أيضًا مسلسل "عائلة زيزو" بطولة أشرف عبدالباقى عام 2017، وفيلم "القرموطى فى خط النار" بطولة أحمد آدم عام 2017، وآخر أعماله فيلم "صابر وراضى" بطولة أحمد آدم، محسن محيى الدين، رزان مغربى، يسرا مسعودي.