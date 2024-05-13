بصورة مع هيفاء وهبي.. مرقس عادل يعلن موعد عرض "ولاد المحظوظة"

يواصل المخرج مرقس عادل تصوير مشاهد فيلم “ولاد المحظوظة” الذي كان يحمل اسم “جوري”، بطولة الفنانة هيفاء وهبي ليطرح خلال موسم الصيف الجاري.

وشارك “مرقس” صورة من كواليس تصوير العمل، عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق: “العمل على قدم وساق، دعواتكم فيلم الصيف ان شاء الله”.

جدير بالذكر أن الفيلم بدأ تصويره قبل فترة، وتشارك فيه رشا مهدي كضيف شرف، من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

ويدور في إطار كوميدي رومانسي، عن سيدة لبنانية تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، رشا مهدي، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر.

وطرحت اللبنانية هيفاء وهبى، أحدث أغنياتها بعنوان "يا نحلة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية هاني ربيه، وميكس وماستر سليمان دميان.