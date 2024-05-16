الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عايدة رياض تخص "الدستور" بتهنئة عادل إمام بعيد ميلاده: رمز الفن العربي (فيديو)

عايدة رياض
عايدة رياض

تعاونت الفنانة عايدة رياض مع الزعيم عادل إمام من خلال فيلم “اللعب مع الكبار” وأصبح مشهد الضرب الخاص بهما ضمن الأحداث حديث السوشيال ميديا مؤخرًا رغم مرور فترة طويلة على عرض العمل الذي صدر عام 1991، كما حقق الفيلم نجاح كبير وقت عرضه.

وحرصت عايدة رياض على توجيه رسالة من خلال “الدستور” للزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 84 قائلة: “كل سنة وانت طيب يا زعيمنا، يا زعيم ورمز الفن العربي، ربنا يديله الصحة ويفضل استاذنا ديما ومنور مصر والوطن العربي كله، ويفضل ديما منورنا بأعماله”، واستكملت قائلة: “عادل إمام تاريخ بمعنى كلمة تاريخ، ولا يقارن بأحد، ومفيش حد زي استاذ عادل امام، ومن 50 سنة هو البطل الأوحد الذي أسعد الوطن العربي كله ومش هيجي زيه”.

https://www.youtube.com/shorts/ZZwoUeDhMBw

وكانت احتفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعيد ميلاد الفنان الكبير عادل إمام الـ84، الذي يحل غدا الجمعة 17 مايو، من خلال فيديو مجمع لأبرز مشاهد الزعيم من أعماله الفنية المختلفة، على أغنية "حادي بادي أنا فنان عبقري مش عادي"، التي غناها كتتر مسلسل "الفنان والهندسة"، من بطولته.

يذكر أن الزعيم عادل إمام ولد يوم 17 مايو عام 1940، وهو واحدا من أهم وأشهر الفنانين الذي أنجبتهم مصر على مدار عصور طويلة، فهو النجم الأول سينمائيا ودراميا ومسرحيا، وخلال مشوار فني استمر لأكثر من 50 عاما قدم ما يقرب من 160 عملا فنيا متنوعا.

ومن أشهر أعماله الدرامية: "عوالم خفية، فلانتينو، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي علام، أستاذ ورئيس قسم، فرقة ناجي عطا الله، العراف" وغيرها من الأعمال.

أما عن أشهر أعماله السينمائية: “زهايمر، حسن ومرقص، مرجان أحمد مرجان، عمارة يعقوبيان، التجرية الدنماركية، عريس من جهة أمنية، هاللو أمريكا، أمير الظلام، النوم في العسل، بخيت وعديلة، الإرهابي، طيور الظلام، المنسي، اللعب مع الكبار، شمس الزناتي، حنفي الأبهة، الإرهاب والكباب، جزيرة الشيطان، النمر والأنثي، الإنس والجن، سلام يا صاحبي، خلي بالك من عقلك”، وغيرها من الأعمال السينمائية الناجحة.

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