"وحشتنا يا زعيم".. داليا البحيرى لـ"الدستور": عادل إمام لن يتكرر

تعتبر الفنانة داليا البحيري من النجمات اللواتي كن يتمنين المشاركة مع الزعيم عادل إمام في أعماله الفنية، ونالت حظها حسبما صرحت بمشاركتها في أكثر من عمل فني، حيث تعاونت معه في فيلم "السفارة في العمارة" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وكذلك في مسلسل "فلانتينو"، الذي حقق نسب مشاهدات عالية ويُعتبر آخر أعمالها في التلفزيون.

وأعربت "داليا"، في تصريحات لـ"الدستور"، عن فخرها الشديد بالوقوف أمام الزعيم عادل إمام، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها من المحظوظات اللواتي تعاونّ معه، بالإضافة إلى تجربة الكواليس الممتعة على المستوى الشخصي، وصفته بالرقي والاحترام والتواضع، مُشيرة إلى أنه بمثابة أب روحي للجميع، متمنية له دوام الصحة والسعادة، ومؤكدة أنها تعلمت عدة أمور أفادتها في حياتها الفنية، منها الالتزام بدقة شديدة، مُشيرة إلى أنه نجم لا يتكرر.

ووجهت رسالة من خلال "الدستور" قائلة: "وحشتنا يا زعيم وبتمنى أشوفك على الشاشة قريبًا ونستمتع بأعمالك الفنية العظيمة زي ما عودتنا دائمًا".

وقدم الزعيم عادل إمام عدداً من الأفلام التي لاتنسى في ذاكرة الفن المصرى ومن أبرزها ، "النمر والأنثى" "1987"، و"سلام يا صاحبي" "1987"، و"خلي بالك من عقلك" "1985"، و"رمضان فوق البركان" "1985"، و"زوج تحت الطلب" "1985"، "واحدة بواحدة" "1984"، "والهلفوت" "1984"، "الحريف" "1984"، و"احترس من الخُط" "1984"، و"2 على الطريق" "1984"، و"مين فينا الحرامي" "1984"، و"حتى لا يطير الدخان "1984"، و"أنا اللي قتلت الحنش" "1984"، و"المتسول" "1983"، و"خمسة باب" "1983"، و"حب في الزنزانة" "1983"، "ولا من شاف ولا من دري" "1983"، و"الغول" "1983"، و"عنتر شايل سيفه" "1983"، و"عصابة حمادة وتوتو" "1982"، و"ليلة شتاء دافئة" "1981"، "الإنسان يعيش مرة واحدة" "1981"، و"أمهات في المنفى" "1981"، و"المشبوه" ؛1981"، و"انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط" "1981"، و"شعبان تحت الصفر" ؛1980" و"الجحيم" ؛1980" و"رجل فقد عقله" "1980"، و"غاوي مشاكل" "1980"، و"أذكياء لكن أغبياء" "1980" ، “الواد محروس بتاع الوزير "1999"، و"رسالة إلى الوالي "1998"، و"بخيت وعديلة 2: الجردل والكنكة" "1996"، و"النوم في العسل" "1996"، و"بخيت وعديلة "1995"، و"مسجل خطر" "1991"، و"شمس الزناتي" "1991"، و"اللعب مع الكبار" "1991"، و"حنفي الأبهة" "1990"، و"جزيرة الشيطان" "1990".