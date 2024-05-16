الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المهن الموسيقية: يونيو المقبل يشهد الزيادة السادسة للمعاش فى عهد مجلس مصطفى كامل

المهن الموسيقية
المهن الموسيقية

أعلن الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة  المهن الموسيقية، أن شهر يونيو المقبل سيشهد زيادة المعاش لمستحقيه بالنقابة، وذلك في عهد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل.

وأشار عبدالله في تصريحات صحفية إلى أن تلك الزيادة هي السادسة فى عهد مجلس الفنان مصطفى كامل، وهي سابقة تاريخية لم تحدث بأي نقابة أخرى، وأكد أن زيادة إيرادات النقابة التى تعيش أزهى عصورها بشهادة الجميع كان دافعًا لاتخاذ نقيب الموسيقيين للقرار بكل شجاعة وموافقة المجلس عليه بالإجماع برفع المعاش بنسبة عشرة بالمائة كأحد أهم إجراءات الحماية الاجتماعية ودعم أصحاب المعاشات وإعانتهم على مصاعب الحياة.

وعن وجود بعض الأصوات التى دائما تطعن في إنجازات المجلس الحالي وتهاجمه باستمرار، قال عبدالله: "لقد اتفقت مع زملائي بمجلس الإدارة باعتباري عضوا به ورئيسًا للجنة الإعلام أن أي ردود أو توضيحات من النقابة ستكون في إطار مؤسسي وألا نلتفت لهؤلاء على الإطلاق لاستكمال طريق النجاح الذى يبدو أنه يزعج البعض".

وفي سياق متصل أشار الدكتور محمد عبدالله أن النقيب ومجلس الموسيقيين يواصلون الليل بالنهار؛ للقيام بمهامهم على أكمل وجه، لذا تحققت إنجازات كبيرة أشاد بها كل أعضاء الجمعية العمومية، وكثرة العمل حتمًا تخلق ملاحظات يبديها بعض الزملاء الذين نستمع إليهم باهتمام بالغ باعتبارهم معارضة صحية وأمينة على نقابتهم ومخلصين فى أهدافهم تجاهها.

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