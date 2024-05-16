الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المهن الموسيقية" تنعى زوجة الفنان أحمد عدوية

زوجة النجم أحمد عدوية
زوجة النجم أحمد عدوية

نعت نقابة المهن الموسيقية؛ برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، زوجة الفنان أحمد عدوية.

ورحلت زوجة الفنان أحمد عدوية عن عالمنا اليوم، ويشيع جثمانها بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب.

وقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، وللشعب المصري، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أشهر أعمال أحمد عدوية 

ويعتبر  النجم أحمد عدوية من أهم المغنين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

من أشهر أغانيه الشعبية: (السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب)، واستعانت به السينما ليغنى فى الأفلام بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية، لكنه ونجح كممثل بسبب امتلاكه موهبة الغناء.

 

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نقابة المهن الموسيقية رئاسة الفنان مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل المغنيين الشعبيين نقابة المهن الموسيقية تنعي زوجة الفنان أحمد عدوية زوجة النجم أحمد عدوية

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