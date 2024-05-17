84 سنة من الزعيم.. محمد إمام لوالده: أهم فنان في التاريخ

حرص الفنان محمد إمام على تهنئة والده الزعيم عادل إمام عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد ميلاده الـ84 الذي يحل اليوم.

وشارك “محمد” صورة رفقة والده عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلا: “أهم فنان في التاريخ، عيد ميلاد الزعيم”.

ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم الجمعة 17 مايو بعيد ميلاده الـ 84، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، فهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهي" عام 1962 في دور دسوقي أفندي، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

ومن أشهر أعماله الدرامية: "عوالم خفية، فلانتينو، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي علام، أستاذ ورئيس قسم، فرقة ناجي عطا الله، العراف" وغيرها من الأعمال.

أما عن أشهر أعماله السينمائية: "زهايمر، حسن ومرقص، مرجان أحمد مرجان، عمارة يعقوبيان، التجرية الدنماركية، عريس من جهة أمنية، هاللو أمريكا، أمير الظلام، النوم في العسل، بخيت وعديلة، الإرهابي، طيور الظلام، المنسي، اللعب مع الكبار، شمس الزناتي، حنفي الأبهة، الإرهاب والكباب، جزيرة الشيطان، النمر والأنثي، الإنس والجن، سلام يا صاحبي، خلي بالك من عقلك، وغيرها من الأعمال السينمائية الناجحة.