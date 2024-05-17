الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شريهان في عيد ميلاد الزعيم: أسطورة مصرية محترمة مُعلمة وعظيمة لن تتكرر

الفنانة شريهان
الفنانة شريهان

حرصت الفنانة شريهان على تهنئة الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده الـ84 الذي يحل اليوم 17 مايو، موجهة رسالة حب وتقدير له.

وشاركت “شريهان” صورة جمعتها بالزعيم عادل اماما عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “دمت لنا علم مصري مبدع و عظيم نفتخر به، كل سنة وأنت طيب يا أسطورة مصرية محترمة مُعلمة وعظيمة لن تتكرر، شرفت شعبك وبلدك ومهنتك وزملائك وتلاميذك وعشاق عادل إمام في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، أمتعت أجيال وأجيال وكتبت تاريخ مُشرف نتعلم منه ونتشرف به”.

وتابعت: “تاريخك ورحلة عطائك لاتزال تُسعد وتُعلم وتُعطي متعة وبهجة وسعادة ورسالة إنسانية فنية لكل ناطقي اللغة العربية في العالم أجمع .. رحلتك درس في العطاء والإلتزام والإحترام والكلمة المحسوبة والعائلة الجميلة المحترمة والفن والفنان والنجم والرسالة والتاريخ الفني المحترم الممتع المشرف .. كل سنة و‫عادل إمام‬ الزعيم طيب وبألف خير”.

وأضافت: “كل ثانية وكل دقيقة وساعة ويوم وسنة في عُمره ونحن بعادل إمام نفتخر وقامتنا ترتفع ونظل به كبار وبألف خير، كُنت ولا تزال وستظل ‫المواطن‬ ‫الإنسان‬ ‫الفنان‬ ‫المبدع‬ ‫عادل إمام‬، دُمت لنا علم مصري مبدع وعظيم نفتخر به عادل امام”.

ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم الجمعة 17 مايو بعيد ميلاده الـ 84، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، فهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

ومن أشهر أعماله الدرامية: "عوالم خفية، فلانتينو، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي علام، أستاذ ورئيس قسم، فرقة ناجي عطا الله، العراف" وغيرها من الأعمال.

أما عن أشهر أعماله السينمائية: "زهايمر، حسن ومرقص، مرجان أحمد مرجان، عمارة يعقوبيان، التجرية الدنماركية، عريس من جهة أمنية، هاللو أمريكا، أمير الظلام، النوم في العسل، بخيت وعديلة، الإرهابي، طيور الظلام، المنسي، اللعب مع الكبار، شمس الزناتي، حنفي الأبهة، الإرهاب والكباب، جزيرة الشيطان، النمر والأنثي، الإنس والجن، سلام يا صاحبي، خلي بالك من عقلك، وغيرها من الأعمال السينمائية الناجحة.

الفنانة شريهان عادل امام الزعيم عادل إمام عيد ميلاد الزعيم 84 سنة عادل إمام

مواد متعلقة

بمشهد "عريس من جهة أمنية".. تهنئة خاصة فى عيد ميلاد الزعيم (فيديو)

"وحشتنا يا زعيم".. داليا البحيرى لـ"الدستور": عادل إمام لن يتكرر

صفاء جلال تهنئ الزعيم بمناسبة عيد ميلاده: ربنا يسعدك زى ما أسعدتنا

المهن الموسيقية: يونيو المقبل يشهد الزيادة السادسة للمعاش فى عهد مجلس مصطفى كامل

عايدة رياض تخص "الدستور" بتهنئة عادل إمام بعيد ميلاده: رمز الفن العربى (فيديو)

لطفى لبيب لـ"الدستور": أسعد لحظات حياتى أمام الكاميرا.. وهؤلاء أقرب النجوم إلى قلبى

صورة غيرت مسار الزعيم.. "المشبوه" وقصة الخروج من عباءة الكوميديان

رسالة تهنئة بميلاد الزعيم.. البزاوي: "التمثيل تراجيدي وكوميدي و عادل إمام"

الأكثر قراءة

"تحول اقتصادي".. توقعات فلكية قبل عيد الأضحى قادت "ليلى عبد اللطيف" لتصدر التريند

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

عاجل| "مهمة مستحيلة".. الحكم العسكرى الإسرائيلى على غزة يشعل الصدام فى حكومة نتنياهو

انقسام داخل الوسط الفنى بسبب تصاعد أزمة "الشناوى" و"روجينا"

"قالوا عنه".. أبرز تصريحات الفنانين عن الزعيم عادل إمام فى عيد ميلاده

حصاد 97 ألف طن قمح وتسجيل 251 ألف مزارع بـ"كروت الفلاح" فى بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟

بينهم 3 عرب.. من هم القضاة الذين ينظرون دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟

"أونروا" تكشف أعداد النازحين من رفح الفلسطينية وتطالب بوقف إطلاق النار فورًا