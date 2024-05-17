شريهان في عيد ميلاد الزعيم: أسطورة مصرية محترمة مُعلمة وعظيمة لن تتكرر

حرصت الفنانة شريهان على تهنئة الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده الـ84 الذي يحل اليوم 17 مايو، موجهة رسالة حب وتقدير له.

وشاركت “شريهان” صورة جمعتها بالزعيم عادل اماما عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “دمت لنا علم مصري مبدع و عظيم نفتخر به، كل سنة وأنت طيب يا أسطورة مصرية محترمة مُعلمة وعظيمة لن تتكرر، شرفت شعبك وبلدك ومهنتك وزملائك وتلاميذك وعشاق عادل إمام في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، أمتعت أجيال وأجيال وكتبت تاريخ مُشرف نتعلم منه ونتشرف به”.

وتابعت: “تاريخك ورحلة عطائك لاتزال تُسعد وتُعلم وتُعطي متعة وبهجة وسعادة ورسالة إنسانية فنية لكل ناطقي اللغة العربية في العالم أجمع .. رحلتك درس في العطاء والإلتزام والإحترام والكلمة المحسوبة والعائلة الجميلة المحترمة والفن والفنان والنجم والرسالة والتاريخ الفني المحترم الممتع المشرف .. كل سنة و‫عادل إمام‬ الزعيم طيب وبألف خير”.

وأضافت: “كل ثانية وكل دقيقة وساعة ويوم وسنة في عُمره ونحن بعادل إمام نفتخر وقامتنا ترتفع ونظل به كبار وبألف خير، كُنت ولا تزال وستظل ‫المواطن‬ ‫الإنسان‬ ‫الفنان‬ ‫المبدع‬ ‫عادل إمام‬، دُمت لنا علم مصري مبدع وعظيم نفتخر به عادل امام”.

ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم الجمعة 17 مايو بعيد ميلاده الـ 84، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، فهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

ومن أشهر أعماله الدرامية: "عوالم خفية، فلانتينو، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي علام، أستاذ ورئيس قسم، فرقة ناجي عطا الله، العراف" وغيرها من الأعمال.

أما عن أشهر أعماله السينمائية: "زهايمر، حسن ومرقص، مرجان أحمد مرجان، عمارة يعقوبيان، التجرية الدنماركية، عريس من جهة أمنية، هاللو أمريكا، أمير الظلام، النوم في العسل، بخيت وعديلة، الإرهابي، طيور الظلام، المنسي، اللعب مع الكبار، شمس الزناتي، حنفي الأبهة، الإرهاب والكباب، جزيرة الشيطان، النمر والأنثي، الإنس والجن، سلام يا صاحبي، خلي بالك من عقلك، وغيرها من الأعمال السينمائية الناجحة.