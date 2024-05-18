لأول مرة.. تفاصيل مواجهة أحمد ماهر ونجله على قناة "الحياة"

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في حلقة فنية خاصة ولأول مرة، الساعة العاشرة مساء الإثنين المقبل بـ "برنامج واحد من الناس" على قناة الحياة ، الفنان والنجم الكبير أحمد ماهر وابنه محمد، والذي قدم العديد من الأدوار الفنية المتميزة ومسلسلات تعد علامات في تاريخ الدراما المصرية.





ويتحدث أحمد ماهر عن نشأته وهو ابن منطقة بولاق أبوالعلا، وماذا كان يعمل قبل الفن وأسرته وأولاده وأمنيته أن تكون له بنت، وعن بدايته الفنية يتحدث عن أول أعماله وكيف تعامل مع رفض والده أن يكون ممثلًا، والصدفة التي جمعته بابنه محمد في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، وعشقه للأعمال التاريخية والدينية وأصعب شخصية تاريخية ودينية قدمها خلال مسيرته الفنية.

كما يتحدث عن زوجته الإعلامية وفاء ماهر وكيف تعرف عليها والسر فى الزواج الناجح؟ وهل هو سي السيد فى البيت، وعن ابنه محمد ومسيرته الفنية وآخر أعماله بمسلسل "حق عرب".

كما يتحدث نجله الفنان محمد ماهر، عن بدايته الفنية وأهم الأعمال في مسيرته وعلاقته بوالده وطفولته وتخرجه من كلية العلوم وأول أعماله الفنية، وهل صحيح أن الفنانة سميرة أحمد هى التي رشحته لمسلسل "أميرة فى عابدين" والعديد من الأسرار والكواليس وآخر أعماله مسلسل "حق عرب".