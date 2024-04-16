الأربعاء 17 أبريل 2024
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فن

أحمد ماهر يكشف كواليس تحضيرات المشهد الأخير لـ"صيد العقارب".. وهل ينضم لأعمال فنية مقبلة؟ (خاص)

أحمد ماهر
أحمد ماهر

أعرب الفنان أحمد ماهر عن سعادته الكبيرة بنجاح دور حسن ضرغام الذي قدمه ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب"، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024، متابعًا: "ردود الأفعال أسعدتني كثيرًا وساعدتني على استكمال التصوير الذي انتهي يوم الوقفة، أي طوال شهر رمضان المبارك".


وتابع ماهر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "بعد النجاح العظيم الذي حققه مسلسل صيد العقارب، وشخصية حسن ضرغام الوحيد الذي يتحدث اللهجة الصعيدية ضمن أحداث العمل الفني، وبعد التعب الشديد والمجهود الجبار الذي بُذل أثناء التصوير أجلس في فترة راحة، ولن أستقبل أي أعمال للقراءة إلا بعد الراحة لمدة شهر أو أكثر".


وأضاف: "المشهد الأخير مع الفنان رياض الخولي، جعلني أشعر بحزن شديد أثناء تجسيد فقدان صديقي إسماعيل الغول ضمن أحداث المسلسل، ولكن المخرج ساهم في إخراج المشهد بحرفية شديدة نال إعجاب الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة حتى أنه تصدر موقع البحث الإلكتروني الأكثر شهرة جوجل".

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أبطال مسلسل "صيد العقارب"

يضم مسلسل "صيد العقارب" كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامٍ، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب مسلسل صيد العقارب الفنان أحمد ماهر احمد ماهر

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