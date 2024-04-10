"قنبلة كوارث".. مي القاضي تتحدث عن نجاح شخصيتها في مسلسل "صيد العقارب"

تحدثت الفنانة مي القاضي عن مشاركتها هذا الموسم الرمضاني في 3 مسلسلات، مشيرة إلى أنها توقعت نجاح مسلسل "صيد العقارب" بالشكل الذي ظهر فيه خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى مسلسل "رحيل" الذي نال إعجاب الجمهور بشكل واسع.

وأضافت القاضي خلال لقائها ببرنامج "Out Box"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنها استطاعت تجسيد 3 شخصيات مختلفة في الموسم الرمضاني، الأمر الذي كان يشكل لها تحد كبير، مشيرة إلى أن شخصية "كوثر" في مسلسل "رحيل" هي الأصعب من حيث التحضير، حيث أطلق عليها الجمهور لقب "قنبلة كوارث".

وأوضحت، أنها لا تخاف من الانتقادات التي تواجه الفنانين في الأعمال الرمضانية، بل تستمع إليها جيدا وتتعلم منها، خاصة إن كانت نقدا بناء.