الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"قنبلة كوارث".. مي القاضي تتحدث عن نجاح شخصيتها في مسلسل "صيد العقارب"

مي القاضي
مي القاضي

تحدثت الفنانة مي القاضي عن مشاركتها هذا الموسم الرمضاني في 3 مسلسلات، مشيرة إلى أنها توقعت نجاح مسلسل "صيد العقارب" بالشكل الذي ظهر فيه خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى مسلسل "رحيل" الذي نال إعجاب الجمهور بشكل واسع.

وأضافت القاضي خلال لقائها ببرنامج "Out Box"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنها استطاعت تجسيد 3 شخصيات مختلفة في الموسم الرمضاني، الأمر الذي كان يشكل لها تحد كبير، مشيرة إلى أن شخصية "كوثر" في مسلسل "رحيل" هي الأصعب من حيث التحضير، حيث أطلق عليها الجمهور لقب "قنبلة كوارث".

وأوضحت، أنها لا تخاف من الانتقادات التي تواجه الفنانين في الأعمال الرمضانية، بل تستمع إليها جيدا وتتعلم منها، خاصة إن كانت نقدا بناء.

مسلسل صيد العقارب صيد العقارب مسلسل رحيل رحيل Out Box قناة صدى البلد مسلسل مي القاضي مسلسلات رمضان

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

حركة حماس تكشف تفاصيل الاتصال بين أبومازن وهنية عقب استشهاد أولاده

الاحتلال الإسرائيلى يوضح تفاصيل عملية اغتيال أبناء وأحفاد هنية

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء أول أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة