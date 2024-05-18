السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبير صبرى تهنئ ريم سامى بحفل زفافها: "أحلى ليلة وأجمل عروسة"

عبير صبري
عبير صبري

حرصت الفنانة عبير صبري، على تهنئة الفنانة ريم سامي بمناسبة حفل زفافها الذي أقيم أمس، في أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور هائل من داخل وخارج الوسط الفني.

وشاركت "عبير" صورًا لها من حفل الزفاف بإطلالة ساحرة وجذابة، وهنَّأت العروسين عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "ألف مبروك لأحلى وأجمل عروسة ريم سامي ربنا يسعدك انت وعريسك، كانت أحلى ليلة".

حفل زفاف ريم سامي

حضر حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم: الفنان ياسر جلال، والفنان عصام السقا، والفنان أحمد فهيم، والفنانة رنا رئيس، والمطربة بسمة بوسيل، والفنان تامر حسني، والفنان عمرو دياب، والفنان أحمد السقا وزوجته، والراقصة دينا، والفنان طارق النهري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان ماجد المصري، وعلى رأس الحضور المخرج محمد سامي، وزوجته الفنانة مي عمر.

وأحيا حفل زفاف ريم سامي النجمان عمرو دياب وتامر حسني، ودخل العروسان إلى قاعة الحفل بزفة مع الفنانة دينا.

وظهرت ريم سامي وهي ترقص مع أحمد السقا على غناء النجم عمرو دياب، الذي قدَّم تحية للعروسين وسط هتاف السقا.

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