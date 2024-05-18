السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوضع حرج ادعوله".. تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكى بعد تعرضه لحادث سير

الفنان جلال الزكي
الفنان جلال الزكي

سادت حالة من الحزن بين أصدقاء الفنان  جلال الزكي داخل وخارج الوسط الفني بعدما تدهورت حالته الصحية إثر تعرضه لحادث سير أمس بمدينة السادس من أكتوبر ما أسفر عن نقله للعناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالمنطقة.

 تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي بعد حادث سير

 

وكشف الفنان حمزة العيلي عن تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي، مطالبًا جمهوره بالدعاء له نظرًا لتدهور الحالة، وعدم استقرارها، وذلك لتعرضه لإصابات خطرة، حيث أصيب بكدمة في الرئة وارتجاج بالمخ وتهشم يده اليمنى.

 

وكتب حمزة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلًا: "دعواتكم للفنان الراقي المحترم جلال الزكي تعرض لحادث سير وحالته حرجة، نرجو من الله أن يشفيه ويعافيه ويلطف به آمين يا رب".

 

وجرى حجز "الزكي" بالعناية المركزة، مع تخفيف الزيارات له، نظرًا لحالته الحرجة، ولتلقي العلاج اللازم لتحسن حالته في أقرب وقت، واستكمال التحقيقات حول سبب الحادث.

بعد انقلاب سيارته.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي

تعرض جلال الزكي لحادث سير

وأُصيب الفنان  جلال الزكي  بإصابات بالغة إثر انقلاب سيارته بطريق الواحات في أكتوبر، وتم نقله للمستشفى، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة وإصابة أحد الأشخاص.

وانتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، مدعومة بسيارة إسعاف، وتبيَّن العثور على الفنان جلال الزكي، مصابًا بإصابات بالغة، وجرى نقله للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

آخر أعمال الفنان جلال الزكي

كان آخر أعمال الفنان جلال الزكي، مشاركته في مسلسل "حق عرب" مع الفنان أحمد العوضي، في الموسم الرمضاني 2024، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وقدم خلاله شخصية تتسم بمعالم الشر، وكانت مواجهته الدائمة خلال الأحداث مع عرب السويركي، الذي جسده الفنان أحمد العوضي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج سينرجي.

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