الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع فصل الصيف.. تشغيل قطارات نوم ومكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح

قطارات نوم
قطارات نوم

 

 

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولي وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسي مطروح والعكس والقاهرة / الإسكندرية والعكس وبيانهم كالتالي:

مواعيد قطارات النوم والمكيفة القاهرة / مرسي مطروح

 

اعتبارا من يوم 1/6/2024:

- تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يوميًا حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحًا يصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساءً طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يوميًا حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 07:00 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يوميًا حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية يوميًا حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحًا يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة يوميًا حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقا للجدول المرفق.

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جدول مواعيد قطارات تالجو وأسعار التذاكر على خط "القاهرة- إسكندرية- الصعيد"

اعتبارا من يوم 2/6/2024:

- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يوميًا حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً طبقا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم 15/6/2024:

- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم 16/6/2024:

- تشغيل قطار 775/774 نوم مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 773/772 مكيف ( أسباني) القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

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مواعيد قطارات السكك الحديد اليوم الخميس على خط القاهرة - أسيوط ذهاب وعودة

اعتبارا من يوم 17/6/2024:

- تشغيل قطار 775/774 مكيف ( أسباني) مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

يترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات ( 119/ 7/ 1205/ 32 ) كالجداول المرفقة.

 

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات قطارات أولي قطارات نوم ثالثة مكيفة

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