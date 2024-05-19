الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيد رجب: مشروع رقمنة ذكريات الفنانين سيحمي تاريخي من الضياع

سيد رجب
سيد رجب

انضم الفنان سيد رجب إلى مشروع رقمنة ذكريات الفنان باستخدام الذكاء الاصطناعي للحفاظ على التراث الفني.

 

وقال رجب، إنه تحمس لهذه الفكرة وقرر الانضمام لها خوفا على تاريخه الفني من الضياع، ولاسترجاع ذكرياته الكثيرة.

 

واستطرد سيد رجب، قائلا: "لقيت إن جزء من أرشيفي هيبقى فرصة جيدة لذكر تاريخي ومشوار فرقة الورشة وتذكر الزملاء الذين اقترن بهم عملي مع الفرقة  الأحياء منهم واللذين رحلوا عن عالمنا".


وكان قد انضم عدد من الفنانين والنجوم لمشروع لمبادرة  الحفاظ علي أرشيفهم الفني  وذكرياتهم  من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم.

 

ويشار إلي أن مشروع أرشفة تاريخ الفن المصري والحفاظ على تراث الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي هي مبادرة من خالد حميدة وتحمس لها ودعمها العديد من الفنانين وصناع السينما والدراما المصرية.

 

وتستهدف هذا المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي،  كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

الفنان سيد رجب مشروع رقمنة ذكريات الفنان الذكاء الاصطناعي التراث الفني سيد رجب

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