“الوصفة السحرية”.. الانتهاء من مونتاج الحلقات والعرض سبتمبر المقبل (خاص)

انتهى صناع مسلسل “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح” الفترة الماضية من تصوير كافة مشاهد العمل خلال شهر مارس الماضي، والذي يخوض بطولته نخبة من الفنانين على رأسهم الفنانة شيري عادل والفنان إسلام جمال وعمر الشناوي وغيرهم، بقيادة المخرج خيري سالم الذي يضفي بروحه المرحة خفة ظل ملحوظة ضمن الأحداث.

وقال مصدر داخل فريق العمل لـ" الدستور" إن المخرج خيري سالم انتهى من مونتاج العمل بالكامل، ولم يتبقى سوى وضع لمسات بسيطة نهائية قبل عرض العمل على شاشة التلفزيون، مؤكدًا أنهم انتهوا أيضًا من البرومو الرسمي للعمل المقرر طرحه خلال نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث استقر صناع المسلسل على عرض المسلسل ضمن قائمة مسلسلات الأوف سيزون الشتوية، مؤكدًا أنه تنطلق أولى حلقاته خلال شهر سبتمبر المقبل وهو أخر من توصل إليه فريق العمل بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة.

وأشار إلى أن المسلسل يناقش القضايا الزوجية على كل المستويات، لشباب متزوجون ولديهم أبناء، وأخرون لم ينجبوا بعد، ويتضمن خط درامي لرجل كبير بالعمر يتزوج من فتاة صغيرة والعكس، موضحًا أن العمل يقدم معالجات وحلول تجعل المشاهد يشعر بأنها تسلط الضوء عليه، لواقعية الأحداث، وتجسيد واقع حالات حقيقية بالمجتمع، مؤكدًا انه مسلسل اجتماعي ظله خفيف ويناقش المشاكل بشكل مبسط.

وأضاف المصدر أن أحداث المسلسل تدور حول أصدقاء من فئات عمرية مختلفة يقطنون في “كومباوند” واحد، ويتداول فيما بينهم كتاب بعنوان “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح” لتتفقن سيدات الكومباوند على تطبيق الكتاب في حياتهم الزوجية، مشيرًا غلى ان شيري عادل تجسد دور زوجة عمر الشناوي وهما متزوجان حديثًا مما يجعلها تتحمس لتطبيق نصائح الكتاب، ولكن لم تخلوا حياتهما من المشاكل، فيما يجسد إسلام جمال دور صديق عمر الشناوي والذي له خط درامي أخر بمشكلة زوجية مع زوجته التي تجسدها الفنانة بسمة داوود، وتربطها علاقة صداقة بشيري عادل.

ولفت إلى أن سيدات “الكومباوند” سيتحدون لحل مشاكلهما الزوجية، ويجرون بشكل مستمر اجتماعات طريفة في منزل واحدة منهم، وعلى الرغم من تفاوت الأعمار والحالة الاجتماعية والمادية فيما بينهم، إلا انهم تربطهم علاقة صداقة قوية، وتتعرض هذه العلاقة لبعض المشكلات أيضًا التي ستظهرها الأحداث، مؤكدًا أن العمل يسلط الضوء على طبقة عالية بالمجتمع، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وبه العديد من المشاهد المؤثرة عاطفيًا.

العمل مكون من 45 حلقة، وتنطلق أولى حلقاته ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الرقمية.

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.