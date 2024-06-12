الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكثر من 200 صحفى فلسطينى يخرجون من غزة ويجدون ملجأ فى مصر

الصحافة الفلسطينية
الصحافة الفلسطينية

أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبوبكر، أن أكثر من 200 صحفي فلسطيني قد خرجوا من قطاع غزة ووجدوا ملجأ في مصر، مشيرًا إلى أن الصورة الحالية تعكس واقعًا مؤلمًا.

وأضاف “أبوبكر”، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه التقى هؤلاء الصحفيين واستمع إلى تفاصيل صعبة وظروف قاسية مرروا بها، مؤكدًا أن حياة هؤلاء الصحفيين معرضة للخطر، ويعملون في ظروف صعبة بدون مأوى أو غذاء، ومع ذلك، يظلون ملتزمين بتغطية الرواية الفلسطينية بكل شجاعة.

وأشاد "أبو بكر" بدور الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية على مر السنين، قائلا: "مصر هي السند الأول لفلسطين في العالم العربي، ونستمد قوتنا وعزيمتنا من موقفها ومن موقف الأمة العربية".

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