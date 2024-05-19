الأحد 19 مايو 2024
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محمد إمام يطرح بوسترات فيلم "اللعب مع العيال".. وعرضه بعيد الأضحى

جريدة الدستور

طرح الفنان محمد إمام بوسترات منفردة لأبطال فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" المقرر طرحه خلال موسم عيد الاضحى المقبل.

وشارك "إمام" البوسترات عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ليعلن عن موعد طرحه رسميا بعدما استقروا عليه وذلك بموسم عيد الأضحى المقبل وعلق قائلا: "اللعب مع العيال عيد الأضحى إن شاء الله، في جميع الوطن العربي".

 

 

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة، هى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، واستمر التحضير والتصوير على مدار 6 أشهر تقريبًا.

وانتهى المخرج شريف عرفة من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد اللعب مع العيال للنجم محمد إمام في إحد الأستوديوهات بمنطقة المريوطية، ويعمل حاليًا على الانتهاء من مونتاج المشاهد الأخيرة في الفيلم حتى يدخل بعدها المراحل النهائية ليكون جاهزًا للعرض في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024.
فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ "علام"، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

يذكر أن محمد إمام قدم فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024 فيلم "أبو نسب" وحقق إيرادات تخطت 53 مليون جنيه، وشارك فى بطولة الفيلم  ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

اللعب مع العيال الفنان محمد إمام محمد إمام بوسترات موسم عيد الأضحى الوطن العربى انستجرام

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