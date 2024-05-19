"جودر 2".. 10 أيام تفصل ياسر جلال على الانتهاء من التصوير (خاص)

يواصل المخرج إسلام خيري تصوير مشاهد مسلسل “جودر – ألف ليلة وليلة” الجزء الثاني على قدم وساق، حيث يبذل فريق العمل قصاري جهدهم لانتهاء مشاهد العمل بالكامل خلال أيام قليلة ويتفرغ صناعه بعد ذلك لقضاء عطلاتهم الصيفية مع استكمال الاحتفال بالنجاح الساحق الذي حققه الموسم الأول منه في رمضان 2024، بسبب الصورة العظيمة والتمثيل المحترف والمتمكن من صناعة، والاهتمام بأدق التفاصيل للابتعاد عن أي أخطاء غير مقصودة، بالإضافة إلى الإمكانيات الإنتاجية الضخمة التي وفرتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشف مصدر داخل فريق العمل لـ“الدستور”، أن المخرج إسلام خيري يواصل التصوير في الوقت الحالي داخل استوديو أروما ستوديوز والمجهزة بامكانيات عالمية، خاصة وأن العمل يعتمد في تنفيذه على المؤثرات البصرية، مشيرًا إلى أنهم يواصلون التصوير بشكل شبه يومي ولكن دون ضغط أو الخروج عن الساعات الرسمية التي قررتها نقابة المهن التمثيلية مؤخرًا لتصوير الاعمال الفنية، مؤكدًا أنه سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني في إطار 15 حلقة على أن يتم عرض برومو تشويقي له خلال الفترة المقبلة للاعلان عن موعد عرضه الرسمي.

وأكد المصدر، أن فريق العمل انهوا قدر كبير من المشاهد ولم يتبقى لهم سوى 10 أيام لرفع المخرج إسلام خيري شعار فركش، ويتفرغ بعدها لمونتاج المسلسل الذي يستدعى مجهود كبير يليق بالاعمال التلفزيونية التي تقدمها الشركة المتحدة، لافتًا أن أحداث الجزء الثاني استكمالًا لقصة “جودر” وليست قصة جديدة كما تداول البعض.

وأضاف أن فريق العمل يحرصون على استكمال نجاح الجزء الأول الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، من حيث الصورة المبهرة، والأحداث المثيرة والمشوقة، لذلك يهتم الصناع بأدق التفاصيل بقيادة المخرج إسلام خيري، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة أروما.



وأشار إلى أن قرار استكمال التصوير مباشرة فور انتهاء موسم عير الفطر جاء بسبب استقرار الصناع لعرض العمل خارج الموسم الرمضاني 2025 ليعرض ضمن أعمال موسم "الأوف سيزون" للعام الجاري، بالإضافة إلى بناء الديكورات الضخمة للعمل التي قام ببناءها مهندس الديكور أحمد فايز والذي حرص على بناء ديكور الجزأين الأول والثاني معًا نظرًا للمجهود الكبير الذي بذل الفترة التي قبل انطلاق التصوير بشكل عام لخروج العمل في أفضل صورة، مؤكدًا ان ديكورات “جودر” يمكن حصرها في أكثر من 74 ديكورًا مختلفين ويتدخل بها الخدع البصرية لتتناسب أجواءها مع العصر الذي تدور فيه الأحداث.



وتعتبر قصة “جودر الصياد” ضمن حكايات اساطير ألف ليلة وليلة، ولم يناقشها أي عمل فني من قبل، ووضع المؤلف أنور عبد المغيث لمساته السحرية لإضافة روح قوية للعمل الذي حقق نجاح قياسي بموسمه الأول خلال موسم رمضان الماضي، وتدور الأحداث حول “جودر” ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة".



ويشارك في بطولة مسلسل “جودر” بجانب النجم ياسر جلال كل من نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

