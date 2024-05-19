الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول تعليق من محامي أسرة فريد الأطرش بشأن غناء نانسي عجرم لأغنية "أنا وأنت ولا حد تالتنا"

فريد الأطرش
فريد الأطرش

كشف الدكتور حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، عن تفاصيل خلاف أسرة الفنان الراحل فريد الأطرش مع المطربة نانسي عجرم، موضحا أن موقفها غير قانوني نهائيًا.

 

وتابع حسام لطفي في تصريحات تلفزيونية: "فيصل فؤاد الأطرش وريث الراحل فريد الأطرش كلمني وقالي أنه تفاجأ من إنتشار إعلان لمنتج تجاري واللي قامت بغنائه نانسي عجرم، ويجب أن يتم موافقة المؤلف والملحن حتى لو كان في تعديل ببعض الكلمات، لأن المؤلف والملحن بينضموا لجمعية " ساسيرو" في مصر، وبعدها تعطي موافقة وكان عضو الجمعية وقت إنشاؤها المؤلف مرسي جميل عزيز والملحن الكبير فريد الأطرش".

 

وأشار حسام، إلى أنه تفاجأ بسبب عدم الرجوع له من قبل نانسي عجرم أو منتج الإعلان لكي يأخذان منه أذن على الحصول بالغناء، وتفاجأ أكثر من حديث فيصل لأنه لم يتحدث معه أحد في ذلك الشأن  كونه هو الوريث الوحيد لـ فريد الأطرش.

 

وأضاف، أن ما حدث مخالفة قانونية وإعتداء على حق المؤلف والملحن وبعدها تفاجأ من أقاويل البعض بأن الشركة المنتجة أعطت أذن بذلك ولكنها ليس لها الحق في إعادة النشر ولكن حقها في حالة فقط  هو التصرف في التسجيل الصوتي فقط، ولكن نانسي عجرم قامت بتسجيل جديد ولحن جديد وذلك ما يسمى بإعادة نشر وفيصل فريد الأطرش لم يسبق له يعطي أذن بذلك أو ينازل بهذا الحق في حياته أو بعد وفاته أو وفاة فريد الأطرش.

فريد الأطرش نانسي عجرم حسام لطفي اللقاءات التلفزيونية فؤاد الأطرش فيصل فؤاد الأطرش

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