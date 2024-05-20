الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الإيرانى عقب وفاة إبراهيم رئيسى ووزير الخارجية

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهان ومرافقيهما بتحطم مروحيتهم.

وبعد إعلان الوفاة، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا طارئا عقب وفاة رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما.

ووفقا لوكالة تسنيم، فإن الحكومة الإيراني ستعلن بموعد ومكان مراسم وداع الرئيس ورفاقه، بعد عقد الاجتماع.

وأوضحت وكالة تسنيم، أن جميع من كانوا على متن الطائرة قتلوا، وهم: الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، آية الله الهاشم إمام جمعة تبريز، ومالك رحمتي حاكم أذربيجان الشرقية، وسردار سيد مهدي موسوي، رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وقوة من فيلق أنصار المهدي، وطيار، ومساعد الطيار، ومسئول فني من بين ركاب هذه الرحلة.

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