الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بين 9 آلاف و32 ألف جنيه.. كاظم الساهر يثير الجدل بأسعار تذاكر حفله في مصر

كاظم الساهر وعمرو
كاظم الساهر وعمرو دياب

أثار النجم كاظم الساهر، جدلًا كبيرًا بسبب ارتفاع أسعار تذاكر حفله المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 28 يونيو، رفقة فرقته الموسيقية على خشبة المسرح في هرم سقارة بالجيزة التى تصل إلى 32.160 جنيه، مما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أبرزهم الساهر وعمرو دياب وتامر.. نجوم أثاروا الجدل بسبب أسعار تذاكر حفلاتهم 

كاظم الساهر ليس أول فنان يثير الجدل بسبب أسعار تذاكر حفله، بل سبقه العديد من نجوم الغناء الذين وصلت أسعار تذاكرهم إلى مبالغ مالية كبيرة أثارت جدلا واسعا وغضب من محبيهم، ترصدها إليكم "الدستور" فى التقرير التالي.

عمرو دياب الأعلى سعرا.. وصلت تذكرة حفله لـ 80 ألف جنيه

النجم عمرو دياب، من أبرز المطربين الذين صاروا الجدل من قبل بسبب أسعار حفلاته، آخرها فى 11 أغسطس الماضي 2023، أحيا حفلا غنائيا ضخما فى الساحل الشمالي، وسببت أسعار تذاكر وشروط الحفل حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حينها إذ وصل سعر تذاكر طاولة الـ 10 أشخاص لمبلغ 80 ألف جنيها، وتم فرض ارتداء الجمهور زيا موحدا للجمهور يتمثل بارتداء ملابس بيضاء، على أن يقتصر الحضور على من هم أكبر من 21 عاما.

تامر حسني تذكرة حفله وصلت لـ 75 ألف جنيه 

كذلك النجم تامر حسني، أثار الجدل فى يوليو 2023، بسبب أسعار تذاكر حفله الذي أحياه بمدينة العلمين الجديدة، ووصلت أسعار تذاكر الطاولات الخاصة التي تضم 10 أشخاص بلغت 75 ألف جنيه، وأخرى عددها 6 أشخاص فقط بقيمة 21 ألف جنيه.

وصلت لـ 50 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وإليسا وهيفا و روبي

نفس الأمر بالنسبة للنجم تامر عاشور والنجمة إليسا، أقاموا حفلا ضخما فى 17 أغسطس الماضي بالساحل الشمالي وتنوعت أسعار التذاكر إلى 6 فئات وجاءت الفئة الأولى "Right Lounges & Left Lounges"، يبلغ سعرها 65 ألف جنيهًا، وتسمح بدخول 10 أفراد بما يعادل 6 آلاف و500 جنيهًا للفرد الواحد، ويبلغ سعر الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables" 20 ألف جنيهًا، وتسمح بدخول 4 أفراد بما يساوي 5 آلاف جنيه لكل فرد.

كما أثارت الفنانة هيفاء وهبي، جدلا واسعا فى أغسطس الماضي بسبب أسعار تذاكر حفلها الذي أقيم في الساحل الشمالي، وانقسمت وقتها أسعار التذاكر إلى أربع فئات ووصلت إلى 50000 جنيه، أما الفئة الثانية وصلت إلى 40000 ألف جنيه.

وأيضا الفنانة روبي فى عام 2022، تسببت أسعار المنضدة الواحدة في الحفل في حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن سعر الواحدة منهم وصل إلى 52 ألف جنيه، أما الفئة الثانية كانت بـ 42 ألف جنيه، والفئة الثالثة وصلت لـ 25.500 جنيه، والرابعة وصلت إلى 17.400 جنيه.

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