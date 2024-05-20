القاهرة الإخبارية تعرض فيديو لتحطم طائرة الرئيس الإيرانى

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية لقطات حية من تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان.

وفي وقت سابق، كان وزير الداخلية الإيراني قد أعلن في الخامسة مساء أمس الأحد، اضطراب طائرة الرئيس الإيراني، ما أدى إلى الهبوط الاضطراري بسبب سوء الأحوال الجوية، وانتشار الضباب في المنطقة.

وبعد الإعلان عن اختفاء مروحية الرئيس الإيراني، كشفت جمعية الهلال الأحمر الإيراني عن الدفع بعدد من فرق الإنقاذ، والتي وصل عددها لنحو 96 فرقة، منها 73 من الهيئة، و23 فرقة من طهران وباقي المحافظات الإيرانية، فضلاً عن الاستعانة بكلاب خاصة مدربة، وجهود محبي التسلق للبحث عن الرئيس.