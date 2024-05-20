أمير قطر يعزى الحكومة والشعب الإيرانى فى وفاة الرئيس إبراهيم رئيسى ووزير خارجيته

نعى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال أمير قطر، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، "صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومةً وشعبًا في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والمسئولين المرافقين في حادث المروحية الأليم، سائلين الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعت الحكومة الإيرانية، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي لقى حتفه في حادث تحطم المروحية التي كان يستقلها برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وبعض المسئولين.