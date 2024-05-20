الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيران: وفاة "رئيسى" لن تحدث أى اضطراب فى الأداء الحكومى

الرئيس إبراهيم رئيسي
الرئيس إبراهيم رئيسي

أكدت الحكومة الإيرانية، إن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي لن تحدث أى اضطراب في الأداء الحكومي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعربت إيران عن تعازيها في حادث المروحية المميت وارتقاء رئيس الشعب، وزير الخارجية المجاهد حسين أمير عبد اللهيان، إمام جمعة تبريز حجة الإسلام والمسلمين آل هاشم، محافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وسائر المرافقين.

وأعلن التليفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهان ومرافقيهما بتحطم مروحيتهم.

الرئيس إبراهيم رئيسي حسين أمير عبداللهان ابراهيم رئيسي الرئيس الايراني إيران

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