تحذير من موجة حارة شديدة فى الصعيد.. درجات الحرارة تصل إلى 45 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية لفصل الربيع.

ونسبت هذه الارتفاعات إلى كتلة هوائية ساخنة قادمة من الأراضي السعودية، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة العظمى في محافظات شمال الصعيد إلى ما بين 41 و43 درجة مئوية، بينما وصلت في محافظات وسط وجنوب الصعيد إلى ما بين 44 و45 درجة مئوية في الظل.

وسيسود طقس حار وجاف على هذه المناطق، مع رياح خفيفة إلى معتدلة، ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة في بعض الأحيان.

نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

شرب الكثير من الماء والسوائل الباردة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة.

ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة وقبعات.

استخدام واقي الشمس بانتظام.

الاهتمام بالتهوية الجيدة في المنازل.

تجنب بذل مجهود بدني شاق خلال ساعات النهار.

رعاية كبار السن والأطفال بشكل خاص.

درجات الحرارة اليوم على شمال وسط الصعيد

وعن قيم الحرارة المسجلة اليوم الإثيين على شمال ووسط الصعيد وسيناء، وفقًا للأرصاد الجوية، جاءت كما يلي:

الفيوم: العظمى 41 الصغرى 21

بني سويف: العظمى 41 الصغرى 21

المنيا: العظمى 41 الصغرى 22

أسيوط: العظمى 42 الصغرى 22

سوهاج: العظمى 43 الصغرى 23

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 43 الصغرى 24

الأقصر: العظمى 45 الصغرى 24

أسوان: العظمى 45 الصغرى 22

الوادي الجديد: العظمى 44 الصغرى 22

أبو سمبل: العظمى 44 الصغرى 24