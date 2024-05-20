تحذير هام من الأرصاد مع استمرار الموجة شديدة الحرارة

حذرت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر للشمس خلال الساعات النهار وبالتحديد من الثانية عشر ظهرا وحتى الخامسة عصرا.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع "الإعلامي سيد علي"، مقدم برنامج"حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الموجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد حاليا مستمرة لأكثر من أسبوع وتصل إلى 10 أيام، مشيرًا إلى أنه درجة الحرارة تصل لمنتصف الأربعينات.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية:"لينا الخروج للضرورة فقط وارتداء غطاء للرأس وملابسفاتحة واصطحاب زجاحة مياه".