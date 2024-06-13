الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لإشرافه على موسم الحج.. ولى العهد السعودى يعتذر عن حضور قمة مجموعة السبع

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اعتذاره عن المشاركة في قمة مجموعة السبع، التي ستعقد في إيطاليا يونيو الجاري، لإشرافه على أعمال موسم الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أرسل برقية شكر لرئيسة مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني على الدعوة التي تلقاها من دولتها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع (G7) التي ستعقد في جمهورية إيطاليا بتاريخ 14 يونيو 2024م.

وأضافت الوكالة أن الرسالة تضمنت اعتذار ولي العهد عن عدم تمكنه من المشاركة؛ لوجود ارتباطات تحول دون ذلك، تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج، وأكدت عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية الصديقة، وتمنى النجاح لأعمال هذه القمة.

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