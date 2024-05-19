موعد بداية فصل الصيف 2024 فلكيا في مصر وعدد أيامه

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الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

موعد بداية فصل الصيف 2024 في مصر

كان فصل الربيع 2024 قد بدأ فلكيا في مصر بداية من 20 مارس الماضي ومدته لمدة 92 يومًا و17 ساعة و44 دقيقة تقريبا وبذلك يفترض أن يبدأ الصيف في نهاية فصل الخريف وذلك يوافق 20 يونيو المقبل 2024.

بينما يبدأ فصل الصيف 2024 فلكيا في مصر حسب ما أشار إليه بيان المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يوم 20 يونيو المقبل.

وعلى صعيد متصل أعلن منشور تابع لمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد بداية فصل الصيف 2024 في مصر، يوافق الخميس 20 يونيو حيث يبدأ الانقلاب الصيفى فى 11.52 مساء بالتوقيت المحلى لمحافظة القاهرة.

عدد أيام فصل الصيف 2024

وأوضح بيان مركز أبحاث الشمس سالف الذكر أنه وفقا لتلك الحسابات فعدد أيام فصل الصيف 2024 في مصر 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة.

وأشار البيان إلى أن الشمس تصل إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي.

ونوه البيان إلى أن هذا اليوم يمثل أطول نهار وأقصر ليل في العام، علما بأن هذا اليوم أيضا هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في نصف الكرة الجنوبي (الانقلاب الشتوي)، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة في نصف الكرة الجنوبي.

لماذا سمى بداية فصل الصيف بالانقلاب الشمسى؟

وعلى صعيد متصل أوضح بيان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن بعد هذا التاريخ وهو 20 يونيو تنقلب حركة الشمس ظاهريا في السماء نحو الجنوب، لذا يسمى هذا اليوم بيوم الانقلاب الصيفي بحيث يكون النهار في نصف الكرة الشمالي أطول من الليل، ثم تتحرك الشمس ظاهريا نحو الجنوب بشكل يومي إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفي الذي يوافق يوم 22 سبتمبر من كل عام تقريبا.