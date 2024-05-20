تأجيل دعوى اتهام رئيس اتحاد الشطرنج بالاستيلاء على مليون يورو اشتراكات لاعبين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى تتهم رئيس اتحاد الشطرنج بالاستيلاء على مليون يورو اشتراكات اللاعبين، لجلسة 16 يونيو لرد وزارة الشباب والرياضية.

وكان أشرف ناجي علي محمد الجندي المحامي قد تقدم وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد، ببلاغ ضد هشام محمد جمال الدين السيد الجندي، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج لاستيلائه على مليون يورو اشتراكات اللاعبين.

وقال أشرف ناجي المحامي، إنه بتاريخ 2024/2/29، أصدر الاتحاد الدولي للشطرنج قرارًا بتعليق عضوية الاتحاد المصري للشطرنج وحرمانه المؤقت من تنظيم أي بطولات مصنفة من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج، وكشف البيان أن الاتحاد الدولي للشطرنج سيقوم بتقديم رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد المجمد نشاطه إلى لجنة الأخلاقيات والانضباط مع طلب تطبيق أشد الإجراءات الممكنة حيال ذلك.

وأصدر الاتحاد الدولي للشطرنج تعميمًا صارمًا على جميع اتحادات الاتحاد الدولي للشطرنج والأعضاء الآخرين في منظومة الاتحاد الدولي بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأكاديميات والدوريات والأندية والمنظمين وما إلى ذلك بتجنب أي اتصالات مع مسؤولي الاتحاد المصري للشطرنج.