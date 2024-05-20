كيف تحمي نفسك من الإصابة بالروماتيزم

يعاني الكثير من مرض الروماتيزم الذي يصيب العظام ويؤدي إلى آلام مبرحة في كل أنحاء الجسد، وعادة ما يصيب الإنسان نتيجة العوامل الوراثية، ولا يسبب أي أعراض أولية لذا يصعب تشخيصه في البداية أو التنبؤ بالإصابة به، ويستعرض الدستور في التقرير التالي طرق الوقاية من الإصابة بالروماتيزم.



وفقا لموقع health فالروماتيزم يُعد من الاضطرابات الالتهابية المزمنة، كما أن آثاره وأضراره عادةً لا تقتصر فقط على المفاصل ففي بعض الحالات قد تؤدي إلى إحداث بعض الأضرار والمشاكل الصحية في أجهزة وأجزاء الجسم الأخرى، مثل؛ العين والرئة والقلب والأوعية الدموية والجلد أيضًا.



الوقاية من الروماتيزم

هناك عدة خطوات يمكن اتباعها لتفادي الإصابة بالروماتيزم، ومنها:

- التوقف عن التدخين والكحول، حيث يعتبر التدخين والكحول من أهم العوامل التي تزيد من فرصة الإصابة بالروماتيزم، أما المشروبات الكحولية فشربها باعتدال لا يشكل عادةً أيّ ضرر أو مشاكل للذين يعانون من هذا النوع من الالتهابات، ولكن بالمقابل من المحتمل أن يكون لها آثار ضارة ومشاكل صحية أخرى على الفرد مثل؛ تليف الكبد خاصةً في حال استخدام بعض الأدوية مثل؛ الميثوتركسات.

- استخدام أقل جرعة ممكنة من الجلوكوكورتيكويد، ولأقصر مدة ممكنة، لمواجهة هشاشة العظام، وتقليل مضاعفات الروماتيزم التي من أبرزها فقدان جزء من العظام.

- الحصول على الكميات الكافية من كل من الفيتامين د، والكالسيوم، وذلك عن طريق المكملات الغذائية أو اتباع بعض الأنظمة الغذائية الغنية بكلٍ منهما.

- القيام بعض الممارسات والأنشطة الرياضية بشكل مستمر ومنتظم ويوميّ مثل؛ المشي، أو السباحة، أو ركوب الدرجات، التي تقي من الإصابة بمرض السكري أيضًا وأمراض القلب وغيرها من الأمراض.

- تجنب السمنة المفرطة التي تعد سببًا رئيسيًا للإصابة بأغلب الأمراض، لذلك من الهام والًضروري جدًا الحفاظ على الوزن الصحي قدر الإمكان.



- تجنب الإصابة بأمراض اللثة عن طريق الحفاظ على نظافة الأسنان، حيث كشفت بعض الدراسات عن أنه من بين أهم عوامل الإصابة بالروماتيزم، الإصابة بالتهابات اللثة.